В Петербурге впервые прошла акция «Бессмертный флот»

В Санкт-Петербурге впервые состоялась акция «Бессмертный флот». В акватории Малой Невки прошел водный парад, в котором приняли участие десятки судов, оформленных в стиле военных кораблей. Участники разместили на борту таблички с фотографиями и датами жизни своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Первая в истории Петербурга акция «Бессмертный флот» прошла на Малой Невке

За шествием наблюдали сотни горожан и туристов. Набережные во время акции оставались открытыми для зрителей, в отличие от Невского проспекта во время проведения «Бессмертного полка», собравшего около 100 тысяч участников.

Как сообщили организаторы, акцию посвятили 85-летию начала Великой Отечественной войны и 330-летию российского Военно-морского флота. Мероприятие стало данью памяти кораблям и подводным лодкам Балтийского флота, а также экипажам, участвовавшим в боях в Финском заливе и на Балтике. Отдельно участники почтили память героев Таллинского прорыва 1941 года.

В водном параде участвовали опытные судоводители, ветераны и священнослужители. На борт также пригласили детей с особенностями развития. Акция продолжалась около часа.

Матвей Николаев