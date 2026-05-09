Самарский спутник передает из космоса поздравления с Днем Победы

Научно-образовательный наноспутник «СамСат-Ионосфера» Национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, запущенный в космос в 2024 году для изучения плазменной и магнитной оболочек Земли, в течение 10 дней — с 9 мая по 18 мая — будет передавать радиолюбителям всего мира поздравления с Днем Победы. Об этом на своем сайте сообщил университет.

По словам руководителя центра управления полетами наноспутников, доцента межвузовской кафедры космических исследований Леонида Синицина, передавать поздравления наноспутник будет каждые три минуты в режиме радиомаяка, тем самым «напоминая международному радиолюбительскому сообществу об этой великой дате мировой истории». По словам господина Синицина, сообщение с орбиты Земли будет заканчиваться фразой: «Ничто не забыто. 1941-1945». Радиолюбители со всего мира, приняв это сообщение, смогут получить памятную QSL-карточку (специальные открытки, подтверждающие факт проведения сеанса радиосвязи), подтверждающую прием сигнала со спутника. Карточка представляет собой мини-репродукцию знаменитого снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом».

В университете отмечают, что QSL-карточки (QSL на международном радиокоде расшифровывается как «прием вашего сигнала подтверждаю») используются в качестве доказательства достижений радиолюбителей и являются основанием для присвоения им дипломов и других наград. Карточка за прием сигнала с необычного космического спутника, — это для радиолюбителей по значимости как очень редкая марка для филателистов.

Наноспутник «СамСат-Ионосфера» предназначен для изучения плазменной и магнитной оболочек Земли. Он создан на межвузовской кафедре космических исследований университета. Его размеры — 101030 см. Спутник выведен на орбиту в ноябре 2024 года в рамках пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный.

Андрей Васильев