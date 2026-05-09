В «Бессмертном полку» в Казани приняли участие 130 тысяч человек

Акция «Бессмертный полк» в Казани объединила около 130 тыс. человек, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Шествие прошло в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Колонна стартовала в 15:00 по улице Карла Маркса и прошла через улицу Лобачевского, парк Черное озеро и улицу Кремлевскую. Маршрут протяженностью 2,1 км завершился на Площади Тысячелетия, где участников ожидала праздничная программа. Шествие возглавили представители различных национально-культурных автономий республики.

В акции принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, который нес портрет своего дяди — Галимзяна Минниханова. Тот ушел на фронт в 19 лет и погиб 15 декабря 1941 года в боях под Москвой.