Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновске 100 Катюш исполнили «Катюшу»

В соцсетях активно набирает популярность видеоролик, на котором 100 Екатерин Ульяновска исполнили знаменитую песню времен Великой Отечественной войны — «Катюшу».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

100 Екатерин разного возраста, проживающие в Ульяновске, организовали флешмоб, собравшись на Соборной площади в Ульяновске, где все вместе исполнили песню «Катюша». Все они стали участницами всероссийской акции «Поем “Катюшу” вместе». Акция началась накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединились девушки из двух десятков регионов России. Ранее, 3 мая, «Катюшу» исполнили более 100 девушек в Самаре.

Андрей Васильев