В Ульяновске 100 Катюш исполнили «Катюшу»

В соцсетях активно набирает популярность видеоролик, на котором 100 Екатерин Ульяновска исполнили знаменитую песню времен Великой Отечественной войны — «Катюшу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

100 Екатерин разного возраста, проживающие в Ульяновске, организовали флешмоб, собравшись на Соборной площади в Ульяновске, где все вместе исполнили песню «Катюша». Все они стали участницами всероссийской акции «Поем “Катюшу” вместе». Акция началась накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединились девушки из двух десятков регионов России. Ранее, 3 мая, «Катюшу» исполнили более 100 девушек в Самаре.

Андрей Васильев