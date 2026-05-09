Куйбышевская железная дорога поддержала всероссийскую акцию «Гудок Победы»

9 мая в 12:00 местного времени машинисты грузовых поездов и маневровых локомотивов, скоростных поездов и электричек, которые в этот момент находились в пути, подали продолжительный звуковой сигнал в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Как отмечает ведомство, этой традиции 81 год. В мае 1945 года за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране прозвучали гудки паровозов. По сути, железная дорога оповестила страну о Победе раньше официального радио.

