Пулково обслужит более 50 рейсов на южных направлениях

Петербургский аэропорт Пулково 9 мая обслужит 53 рейса по южным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пулково в южном направлении запланировано 53 рейса

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Пулково в южном направлении запланировано 53 рейса

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из общего числа рейсов 26 запланированы на вылет, еще 27 — на прибытие. В аэропорту также отметили, что регулярное авиасообщение сейчас обеспечено по двум направлениям.

В Минтрансе РФ сообщили, что авиаперевозки на юге страны выполняются в штатном режиме. По данным ведомства, с начала суток аэропорты южных регионов уже обслужили более 100 рейсов, которыми воспользовались свыше 14 тысяч пассажиров.

До конца дня планируется выполнить 347 рейсов, из них 178 — на вылет и 169 — на прилет. Кроме того, для увеличения пассажиропотока в южных аэропортах задействуют более вместительные самолеты, включая широкофюзеляжные лайнеры.

Матвей Николаев