Более 100 тысяч человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Петербурге

В Петербурге более 100 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Колонна с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошла по Невскому проспекту, сообщили в пресс-службе городского правительства.

В Петербурге "Бессмертный полк" объединил более 100 тыс. человек

К акции присоединились губернатор города Александр Беглов и председатель петербургского Законодательного собрания Александр Бельский. Участники шествия несли фотографии фронтовиков, тружеников тыла, а также жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Губернатор прошел по главной улице города с портретами своего отца Дмитрия Беглова, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и дяди — Героя Советского Союза Валентина Беглова.

В шествии также участвовали ветераны специальной военной операции, юнармейцы и волонтеры.

Матвей Николаев