В Каспийске прошел военный парад в честь Дня Победы

Каспийске 9 мая состоялся военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие прошло на центральной площади города.

В параде приняли участие военнослужащие Каспийской флотилии, подразделения Росгвардии, сотрудники управления ФСИН и Дагестанской таможни, представители пограничного управления ФСБ по Дагестану, женщины-военнослужащие, а также участники движения «Юнармия».

Воздушную часть парада обеспечили вертолеты авиационного отряда ФСБ России. Над площадью были пронесены государственный флаг России, флаг Дагестана и Знамя Победы.

Как сообщили организаторы праздничных мероприятий, в республике также состоялись акции, приуроченные ко Дню Победы. В частности, в городах и районах Дагестана прошли церемонии возложения цветов к Вечному огню, раздача георгиевских лент, парады у домов ветеранов, а в Махачкале — шествие «Бессмертного полка».

Валерий Климов