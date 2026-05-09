В Самарской области в связи с усилением ветра объявлен желтый уровень опасности

ГУ МЧС по Самарской области в субботу объявило желтый уровень опасности в связи с усилением ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ссылаясь на данные Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), ГУ МЧС сообщило, что днем 9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и избегать укрытий у стен домов и под деревьями, не укрываться от ветра за остановками, рекламными щитами или недостроенными зданиями.

При этом УГМС также объявляет оранжевый уровень опасности по температуре наружного воздуха, отмечая, что «в ночные и утренние часы 10 и 11 мая местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурой от нуля до минус трех градусов по Цельсию.

Андрей Васильев