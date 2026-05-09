Пять жителей Ставрополья получили государственные награды по указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград жителям страны. Документ опубликован 8 мая на официальном портале правовой информации.

В число награжденных вошли пять жителей Ставропольского края. Медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены Павел и Тамара Богдановы.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Сергею Чукову — заведующему кафедрой Ставропольского государственного медицинского института.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получил Александр Решетняк — директор муниципального казенного учреждения культуры «Советскорунное социально-культурное объединение».

Кроме того, знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет награждена начальник отдела финансового управления администрации Железноводска Ирина Вышинская.

