Более 500 человек приняли участие в параде Победы в Сыктывкаре

В Сыктывкаре на Стефановской площади состоялся праздничный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие более 500 человек, сформированных в 12 парадных расчетов. Во главе колонны прошла военная техника, включая легендарную установку «Катюша».

Знаменная группа пронесла государственный флаг России, копию Знамени Победы и знамя 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии, значительную часть которой составляли уроженцы Коми.

Глава республики Ростислав Гольдштейн напомнил о вкладе региона в Победу в годы войны. По его словам, уголь из Инты и Воркуты поставлялся в блокадный Ленинград и на флот, а нефтепродукты из Коми обеспечивали работу советской техники даже в сильные морозы. Он также отметил труд жителей республики, работавших в шахтах, на железной дороге, предприятиях, в лесах и на полях.

После минуты молчания руководитель региона выразил благодарность ветеранам, участникам специальной военной операции и всем, кто оказывает им поддержку.

Матвей Николаев