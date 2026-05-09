В Татарстане на трассе М-12 в ДТП погиб человек, семеро пострадали

На трассе М-12 в Рыбно-Слободском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительным данным, Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Tiguan на 923-м километре трассы. Пассажирка Hyundai 1995 года рождения погибла, еще четверо пассажиров этого автомобиля госпитализированы. Трое пассажиров Volkswagen, в том числе двое детей, также получили травмы и доставлены в больницу.

На место выехал прокурор Рыбно-Слободского района. Организована процессуальная проверка.

Анар Зейналов