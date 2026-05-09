Праздничного концерта в честь годовщины Победы в Санкт-Петербурге не будет

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге не будет праздничного концерта в честь Дня Победы. Об этом сообщают волонтеры акции «Бессмертный полк», которая проходит в центре города, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

«На Дворцовой никаких мероприятий не предусмотрено», — предупреждают волонтеры.

Жителей города просят проследовать в метро. Ближайшая станция — «Сенная площадь».

Ранее «Ъ Северо-Запад» запрашивал информацию о проведении праздничного концерта 9 Мая в комитете по культуре Санкт-Петербурга. В ведомстве планы отменить мероприятие не подтверждали. Сотрудники заверяли, что сообщат о проведении или отмене концерта на Дворцовой заблаговременно.

Полина Пучкова