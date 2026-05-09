В Ульяновске День Победы отмечают девять участников Великой Отечественной войны

Сейчас в Ульяновске проживают девять участников Великой Отечественной войны. Такие данные сообщает администрация Ульяновска.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Всего, по данным мэрии, в областном центре на сегодня проживают 968 ульяновцев, отнесенных к категории ветеранов, переживших тяготы Великой Отечественной войны, из них один — инвалид войны, четыре солдата последнего военного призыва, 265 вдов участников войны, 630 тружеников тыла, 36 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 19 жителей блокадного Ленинграда и четыре жителя осажденного Сталинграда. К «детям войны» отнесены 17 969 жителей Ульяновска.

По информации регионального министерства соцзащиты, всего в регионе сейчас проживают 22 участника Великой Отечественной войны (включая инвалидов войны). В качестве зрителя на торжественном параде присутствовал участник Великой Отечественной войны, партизан Александр Козинцев (в августе ему исполнится 97 лет). Также среди почетных зрителей парада были житель осажденного Сталинграда Виктор Тришин, труженик тыла, «Железный дед» (чемпион России в своей возрастной группе) 94-летний Николай Исаков, жительница блокадного Ленинграда Валентина Мельникова. Накануне Дня Победы персональный военный парад был проведен перед домом, в котором проживает 103-летний участник Великой Отечественной войны Иван Гуськов, ушедший на фронт еще в сентябре 1941 года.

В Самарской области, по данным регионального отделения Социального фонда России, проживают 85 участников Великой Отечественной войны (включая ставших инвалидами вследствие военной травмы), 3 034 труженика тыла и 13 жителей блокадного Ленинграда.

По информации проекта «Если быть точным», за двадцать лет число участников Великой Отечественной войны в России сократилось более чем в 30 раз — с 230 тыс. человек до 6,8 тыс. человек.

