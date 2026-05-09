В Верхней Пышме в честь Дня Победы прошло шествие военной ретро-техники

Торжественное шествие с участием военной и гражданской техники из Музейного комплекса прошло в Верхней Пышме (Свердловская область) в честь Дня Победы.

Оно было разделено: в блоке «Быстрее» проехали образцы советского автопрома, в блоке «Сильнее» — военная техника Красной армии 1930–1940-х годов (от мотоциклов до танков), в блоке «Выше» — показ авиационной техники.

Затем состоялось шествие «Бессмертного полка». Кроме того, губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приняли участие в открытии у стелы «Город трудовой доблести» архитектурного ансамбля, посвященного истории тыловиков, работавшим под девизом «Каждый килограмм меди — удар по врагу».

