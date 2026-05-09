В Ульяновске в военном параде принял участие легендарный танк Т-34

В Ульяновске в этом году военный парад, посвященный 81-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях безопасности состоялся без участия современной военной техники. По площади им. 30-летия Победы прошли войска Ульяновского гарнизона и ряда ведомств.

В то же время организаторы парада отмечают, что традиционно участие в параде принял знаменитый танк Т-34, ставший одним из главных символов Великой Победы. Эту машину собрали из двух танков, участвовавших в боях Великой Отечественной войны и поднятых из болот под Псковом ульяновской поисковой группой. Танк прошел по площади с флагом «Ульяновск — город трудовой доблести».

