«Балтика» получила лицензию УЕФА для участия в международных турнирах

Калининградский футбольный клуб «Балтика» получил лицензию УЕФА, которая позволяет команде участвовать в международных турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Калининградская «Балтика» получила лицензию УЕФА

Фото: Артем Килькин, Коммерсантъ

Всего лицензии УЕФА получили семь клубов Российской премьер-лиги. Помимо «Балтики» в список вошли «Спартак», московские «Динамо» и «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит».

Также калининградская команда оформила лицензию РФС I, необходимую для участия в сезоне РПЛ-2026/27.

Матвей Николаев