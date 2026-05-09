«Балтика» получила лицензию УЕФА для участия в международных турнирах
Калининградский футбольный клуб «Балтика» получил лицензию УЕФА, которая позволяет команде участвовать в международных турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.
Фото: Артем Килькин, Коммерсантъ
Всего лицензии УЕФА получили семь клубов Российской премьер-лиги. Помимо «Балтики» в список вошли «Спартак», московские «Динамо» и «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит».
Также калининградская команда оформила лицензию РФС I, необходимую для участия в сезоне РПЛ-2026/27.