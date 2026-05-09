Минцифры сообщило о восстановлении работы мобильного интернета в Москве

В Москве сняты временные ограничения на работу мобильного интернета и отправку СМС, сообщили в Минцифры. В ведомстве напомнили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы.

«Пока работает "белый список" сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме»,— указали в Минцифры (цитата по «Интерфаксу»). В ведомстве при этом не исключили точечные ограничения при возникновении угрозы безопасности.

Российские операторы начали предупреждать об ограничениях работы связи и мобильного интернета в Москве еще 5 мая. Тогда же москвичи столкнулись с массовыми перебоями в работе мобильного интернета, но вскоре ограничения сняли. Домашний интернет и Wi-Fi, уточняли в Минцифры, в период отключений будут работать штатно.