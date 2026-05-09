В Бийске в результате схода трамвая с рельсов пострадали несколько человек

9 мая около 12:40 у дома №157 по ул. Мухачева в Бийске (Алтайский край) произошел съезд трамвая на проезжую часть. Несколько пассажиров получили легкие травмы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Виктор Щигрев.

«Во время движения трамвая в сторону вокзала — перед мостом АТС произошел скачок передней части вагона, в связи с чем электротранспорт сошел с рельсов»,— описал он произошедшее. В результате ДТП оказалась повреждена опора контактной сети.

Движение трамваев приостановлено. Кроме того, закрыт проезд для автомобилей в сторону вокзала.

По факту ДТП прокуратура региона проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Михаил Кичанов