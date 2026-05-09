Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы в Парке Победы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Минниханов и Шаймиев возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

В церемонии также приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, и.о. председателя Госсовета республики Марат Ахметов, почетный председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин. После минуты молчания прозвучали гимны России и Татарстана, маршем прошла рота почетного караула Казанского гарнизона.

Раис пообщался с ветеранами СВО и рассказал о строительстве Мемориальной зоны, посвященной памяти участников специальной военной операции. Также он возложил цветы к Монументу Матерям и Вдовам погибших воинов и Монументу Советскому Солдату.

Анар Зейналов