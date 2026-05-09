В День Победы по улицам Выборга прошел «Бессмертный полк»

Утром 9 мая в Выборге началось шествие «Бессмертного полка». Сбор участников с портретами родственников — героев Великой Отечественной войны — стартовал на Рыночной площади около 8:40. В колонне также можно было увидеть советские знамена, а возглавил шествие военный ретроавтомобиль 1940-х годов, пишет 47news.

По Выборгу начался «Бессмертный полк»

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ По Выборгу начался «Бессмертный полк»

В этом году в городах воинской славы отказались от торжественных прохождений действующих военнослужащих и курсантов. Формально такие мероприятия не считались парадами, однако многие жители Ленинградской области воспринимали их именно так.

Несмотря на изменения в формате празднования, в Выборге подготовили масштабную программу мероприятий ко Дню Победы.

