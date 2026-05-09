На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с 14 мая закроют два разворота из-за ремонта

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» с 14 мая временно закроют развороты на 987-м и 989-м километрах. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Ограничения связаны с продолжающейся реконструкцией участка федеральной трассы с 933-го по 1024-й километр — между поселком Аютинским и хутором Пролетаркой. Работы ведутся в рамках масштабного обновления магистрали.

Для автомобилистов организуют альтернативные маршруты. Развернуться можно будет через транспортную развязку на 993-м километре возле Аютинского, а также через действующий разворот на 977-м километре рядом с хутором Пролетаркой.

Ранее Минтранс подготовил объездные маршруты на участке М-4 «Дон» с 933-го по 1025-й километр. В ведомстве предупреждали, что в период майских праздников на трассе возможно увеличение трафика и образование заторов. Водителям рекомендовали использовать альтернативные пути через Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск.

Ремонтные работы на М-4 «Дон» в Ростовской области продолжаются с начала года. В марте дорожники обновляли участки трассы с 900-го по 1048-й километр.

Валерий Климов