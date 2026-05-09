На Дворцовой площади завершился парад в честь Дня Победы

На Дворцовой площади завершился парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие около тысячи военнослужащих, включая курсантов военных вузов, а также представителей МВД, МЧС и Росгвардии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В этом году мероприятие прошло с усиленными мерами безопасности. Военная техника в параде не участвовала, число зрителей значительно сократили, а вместо трех трибун установили одну. Также было принято решение не приглашать ветеранов Великой Отечественной войны.

Перед началом парада по Дворцовой площади прошли военнослужащие группировки «Север», участвующие в специальной военной операции.

