В Екатеринбурге состоялись парад в честь Победы и шествие «Бессмертного полка»

Более 1,5 тысяч военнослужащих приняли участие в параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

После прохождения пеших колонн проехала военная и автомобильная ретро-техника. В их числе танки Т-34 и Т-70Б, самоходная артиллерийская установка СУ-100, бронеавтомобиль БА-10М, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13Н, грузовой автомобиль ЗиС-5 с зенитным прожектором З-15-4 и бронетранспортер БТР-40.

Участников и зрителей парада поздравил Днем Победы губернатор Свердловской области Денис Паслер.

После парада по площади 1905 года прошли около 10 тыс. участников «Бессмертного полка». В акции приняли участие полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

