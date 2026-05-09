В Челябинске прошло торжественное построение войск гарнизона

На площади Революции в Челябинске прошло торжественное построение и проход сил челябинского гарнизона.

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

В общей сложности перед трибунами прошли более двух с половиной тысяч человек, в том числе военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии. Отдельной колонной шли ветераны СВО. В этом году построение прошло без участия военной техники.

Накануне аналогичные мероприятия были отменены в Златоусте и Чебаркуле из соображений безопасности. В Челябинске было решено перевести в онлайн-режим шествие «Бессмертного полка».

Дмитрий Моргулес

