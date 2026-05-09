В Петербурге начался парад в честь Дня Победы

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге начался парад в честь Дня Победы. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Парад в Санкт-Петербурге начался

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Парад в Санкт-Петербурге начался

На Дворцовой площади торжественно вынесли государственный флаг России и Знамя Победы. Как отметили дикторы церемонии, святыня передается от фронтовиков новым поколениям — сыновьям, внукам и правнукам победителей — чтобы вновь занять место в строю парада.

По сложившейся традиции Знамя Победы несут лучшие военнослужащие роты Почетного караула Ленинградского военного округа. В этом году подразделение отмечает 65-летие со дня основания.

Парадом командует врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Лысенко. Принимает парад врио командующего ЛенВО Рустам Миннекаев.

Матвей Николаев