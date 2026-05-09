Казань вошла в топ-5 городов для поездок на 9 Мая

Казань вошла в топ-5 городов России и СНГ по числу бронирований жилья на 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

Казань вошла в пятерку городов для поездок на 9 мая

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Пятерку лидеров возглавил Санкт-Петербург, следом идут Минск и Москва, Казань и Нижний Новогород. В топ-15 также вошли Волгоград, Брест, Краснодар, Калининград, Зеленоградск, Великий Новгород, Кисловодск, Псков, Ярославль, Екатеринбург.

Как отмечают аналитики, в среднем туристы отправляются в поездку на три дня и останавливаются в отелях, студиях и однокомнатных квартирах.

