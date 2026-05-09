Петербург возглавил список популярных направлений на 9 Мая

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для бронирования жилья на 9 Мая. Об этом сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру», пишет ТАСС. В тройку лидеров по числу бронирований также вошли Минск и Москва.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, в топ-15 востребованных направлений оказались Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Брест, Краснодар, Калининград, Зеленоградск, Великий Новгород, Кисловодск, Псков, Ярославль и Екатеринбург.

По данным сервиса, в среднем туристы планируют поездки продолжительностью около трех дней. Чаще всего путешественники выбирают отели, студии и однокомнатные квартиры.

При поиске жилья пользователи обращают внимание на близость к метро, наличие Wi-Fi, кухни, стиральной машины и парковки. Также востребованы варианты, подходящие для размещения с детьми и домашними животными.

