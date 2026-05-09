Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

Фото: Коммерсантъ

«Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории каждой семьи нашей огромной страны. Сотни тысяч татарстанцев отважно защищали Родину на полях сражений. Республика обеспечила надежный тыл, который ковал Победу наравне с фронтом. Низкий поклон дорогим ветеранам!» — говорится в сообщении.

Анар Зейналов