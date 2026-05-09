Челябинский ЧБК обыграл «Химки» в первом матче финала Суперлиги

В первом матче финальной серии чемпионата Суперлиги России по баскетболу челябинский ЧБК встретился на своей площадке с подмосковными «Химками».

Игра равных по своим возможностям соперников выдалась острой, и шанс на успех имели обе команды. В итоге основное время не выявило победителя — 80:80. А в овертайме сильнее все-таки оказались игроки ЧБК, сумевшие переиграть оппонентов — 94:87.

Лучшим на площадке в составе ЧБК был Ян Додеус, набравший 28 очков, и добавивший к ним пять результативных передач.20 очков добавил американский легионер челябинцев Кортез Эдвардс. 15 очков и 10 подборов на счету Дмитрия Ривного.

Вторая встреча серии до четырех побед пройдет в Челябинске 10 мая.

Дмитрий Моргулес