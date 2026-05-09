РЖД увеличили число рейсов на северокавказском направлении

ОАО РЖД назначило дополнительные рейсы и организовало мультимодальные маршруты из регионов Северного Кавказа и Ставрополья в связи с временными ограничениями авиасообщения на юге РФ. Об этом сообщается в официальном канале перевозчика. Решение принято на фоне сбоев в работе аэропортов, вызванных атакой БПЛА на объекты аэронавигации в Ростове-на-Дону, что затронуло, в частности, авиаузлы Ставрополя, Минеральных Вод, Владикавказа, Нальчика и Махачкалы.

Для обеспечения вывоза пассажиров из Ставропольского края компания ввела в расписание дополнительные поезда из Минеральных Вод. Поезд №455/456 сообщением Минеральные Воды — Москва отправится 10 и 11 мая в 19:40 мск. По данным монополии, стоимость билетов на данные рейсы будет зафиксирована. Всего за счет назначения 17 дополнительных поездов по южным направлениям и включения новых вагонов в регулярные составы пассажирам предложено более 14 тыс. дополнительных мест.

Параллельно РЖД совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса РФ запустили перевозки по схеме «автобус плюс поезд». Как следует из сообщения компании, для жителей Северной Осетии и Кабардино-Балкарии организован подвоз автобусами из Владикавказа и Нальчика в Минеральные Воды для дальнейшей пересадки на железнодорожный транспорт до Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогичная схема предусмотрена для Республики Дагестан: из Махачкалы пассажиры могут добраться автобусом до Астрахани с последующим отправлением на поезде.

Несмотря на то что работа аэропортов юга России была возобновлена во второй половине дня 8 мая, транспортная инфраструктура продолжает функционировать в режиме повышенной нагрузки. По заявлению вице-премьера Виталия Савельева, авиасообщение в макрорегионе будет полностью восстановлено в течение двух-трех дней. До этого момента железнодорожные перевозки остаются основным резервным каналом связи субъектов СКФО с центральными регионами страны.

Валерий Климов