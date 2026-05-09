Руководители Свердловской области и полпред возложили цветы на Широкореченском мемориале

Утром 9 мая полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер возложили цветы к Вечному огню Широкореченского военного мемориала в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Участники церемонии почтили память павших воинов в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в церемонии приняли участие председатель заксобрания Людмила Бабушкина, и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Овчаров, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

К ним присоединились ветераны и труженики тыла, действующие военнослужащие, кадеты и суворовцы, представители правоохранительных ведомств, религиозных конфессий и консульских учреждений.

Широкореченский военно-мемориальный комплекс создан на бывшем военном кладбище с захоронениями бойцов, умерших в военном госпитале в 1941–1946 годах. Официальное открытие состоялось в 1975 году. На плитах мемориала высечены имена более 800 солдат и офицеров.

Алексей Буров