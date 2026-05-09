ФК «Челябинск» проиграл в гостях «Родине»

В рамках предпоследнего тура чемпионата ФНЛ футбольный клуб «Челябинск» встречался в Москве с местным ФК «Родина».

Счет на 25-й минуте игры открыли хозяева — мяч на счету Ивана Тимошенко. Под конец основного времени «Родине» удалось удвоить преимущество — отличился Артур Гарибян. 2:0 — победа «Родины», с помощью которой московский клуб официально оформил свой выход в премьер-лигу. ФК «Челябинск» после поражения закрепился на девятом месте турнирной таблицы.

В заключительном туре чемпионата ФНЛ «Челябинск» 16 мая встретится с ярославским «Шинником».

Дмитрий Моргулес