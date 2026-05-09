«Ростовская область относится к числу благополучных регионов»

К началу мая в Ростове-на-Дону количество туристических агентств сократилось почти на 4%, до 176 участников. Такие данные приводит “Ъ” со ссылкой на данные системы 2ГИС. Дон вошел в число регионов РФ, где заметнее всего прослеживается падение, в отличие, например, от соседней Кубани, где, напротив, отмечен рост числа офисов турагентств. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Алексан Мкртчян

«По всей России туристические агентства открываются и закрываются постоянно. Это движение в обе стороны. Как правило, в ноябре многие агентства закрываются, а ближе к апрелю — открываются. Дело в том, что порог вхождения на этот рынок не очень высокий. Для того, чтобы стать турагентом, необходимо порядка 100 тыс. руб. Многие работают home office. Нет обязательных требований об аренде площадей. Тем же, кто арендует офисы, проще закрыться на зиму, чтобы за эти пять месяцев не заплатить лишние 150-200 тыс. руб.

Как правило у таких агентств, которые закрываются на зимний период и весной открываются, очень маленький штат сотрудников. Мы такие фирмы называем “подснежниками”. И если всего в России 23-25 тыс. туристических агентов (точное число не знает ни одна официальная инстанция), то примерно шестая часть от этого количества закрывается в ноябре и открывается в апреле.

Многие крупные турагентства, имеющие три-пять юрлиц, в целях оптимизации бизнеса, налогообложения закрывают часть предприятий и оставляют одно-два юрлица. И это тоже влияет на статистику закрытий.

Ряд систем смотрит чисто механически: вот, юрлицо закрылось, но нет анализа, что же происходит на самом деле. А применительно к нашему рынку это означает, что компания из трех фирм оставила одну, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Но это не значит, что агентство уходит с рынка.

Есть регионы РФ, где туристический бизнес развивается хорошо, есть, где это происходит хуже. У нас очень большая страна. Если взять, например, юг России, то здесь далеко не самая плачевная ситуация. Ростовская область относится к числу благополучных регионов, в отличие, например, от Астраханской или Волгоградской областей, где действительно есть проблемы с количеством участников рынка и качеством оказания туруслуг.

Понятно, что есть агентства крупные, работающие круглогодично в стационарных офисах. Но таких в целом немного. Например, в Ростове-на-Дону собственные офисы имеют менее 10% туристических фирм. Остальные турагенты арендуют площади, в том числе и временно, либо вообще работают “из дома”.

Кстати, на новых территориях, в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях мы наблюдаем появление новых агентств. Несмотря на объективно непростую ситуацию в этих регионах, туристический бизнес там активно развивается».