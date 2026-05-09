Жительница Красноярского края доказала факт своего рождения через суд

Назаровский городской суд установил факт рождения Г. Теперь заявительница вправе получать документы, удостоверяющие ее личность, рассказали в пресс-службе судов Красноярского края.

Согласно исковому заявлению, девушка родилась в 2003 году в отдаленной, труднодоступной и малонаселенной деревне Туруханского района Красноярского края. Весной из-за разлива рек деревня, по сути, оказывается отрезанной от остальной части региона. Каких-либо медицинских, образовательных учреждений в деревне нет, в связи с чем роды происходили в домашних условиях, детский сад, школу заявительница не посещала. Единственный письменный документ, который был составлен на ее имя, — медицинская карта в Вороговской амбулатории.

«В силу религиозных убеждений родителей регистрация рождения заявителя, ее братьев и сестер не производилась»,— говорится в сообщении пресс-службы судов региона.

Михаил Кичанов