Курс доллара. Прогноз на 12–15 мая

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Можно ожидать дальнейшего укрепления рубля в направлении нижних границ 73–76 руб./$ Рубль завершает неделю на максимумах, несмотря на падение котировок нефти Brent почти на 7% с прошлой пятницы. Укреплению российской национальной валюты способствуют высокие ставки и экспортные поступления, в то время как операции Минфина на валютном рынке практически не изменили тренд на укрепление рубля. Как отметил в резюме обсуждения ключевой ставки Банк России, на фоне высоких экспортных поступлений сохраняется устойчивость российского рубля. Мы полагаем, что на данном этапе можно ожидать дальнейшего укрепления рубля в направлении нижних границ диапазонов 10,8–11,2 руб. за юань и 73–76 руб. за доллар США.

Илья Федоров,

главный экономист Возобновление покупок валюты приостановило укрепление рубля Первый день покупок валюты Минфином не принес ослабления рубля. К концу недели курс доллара приближается к уровню 74 руб./$, пробив нижнюю границу ожидаемого нами интервала 74,5–76 руб./$. Рубль будет сохранять свои крепкие позиции на следующей неделе. Постепенно продается валютная выручка от неэнергетического экспорта, которая не абсорбируется бюджетным правилом. Возобновление покупок валюты приостановило укрепление рубля, но не привело к его ослаблению. Ждем доллар в диапазоне 74–76 руб./$ в течение следующей недели и выход в диапазон 78–80 руб./$ в июне.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик На следующей неделе в основном продолжит влиять возросшая экспортная выручка Майская оценка объема покупок валюты Минфином и Банком России оказалась значительно меньше, чем ожидал консенсус. Низкие объемы операций Минфина в мае могут объясняться техническими моментами. Не исключено, что в июне ведомство уточнит оценку и объемы покупок могут вырасти. Однако пока данных недостаточно для того, чтобы делать выводы. Важно помнить, что на валютный курс влияет большое количество факторов (импорт, потоки капитала и пр.) и даже небольшие изменения в их динамике могут перекрыть эффекты от операций Минфина. На следующей неделе на валютный рынок, вероятно, в основном продолжит влиять возросшая экспортная выручка. Курс доллара может находиться в интервале 72–75 руб./$, курс юаня — в коридоре 10,6–11,0 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Прочие риски для рубля остаются в силе Рубль сдержанно отреагировал на «подарок» от Минфина в виде умеренных объемов покупки валюты в мае, которые позволят российской валюте получить позитивный эффект от высоких мировых цен на нефть в марте и апреле. Тем не менее прочие риски для рубля остаются в силе. Так, впереди нас ждет сезонный рост спроса на валюту со стороны населения и, вероятно, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ на фоне низких недельных данных по инфляции. В этих условиях курс доллара, вероятно, будет консолидироваться около уровня 75 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Валютные операции Минфина могут частично нейтрализовать поступающую валютную выручку Тренд рубля на укрепление, который мы наблюдали на неделе между майскими праздниками, может спасть на будущей неделе, так как снизится число факторов, поддерживающих национальную валюту. В частности, валютные операции Минфина могут частично нейтрализовать поступающую валютную выручку. В то же время высокая ключевая ставка Банка России продолжит делать рублевые активы привлекательными. Против доллара — сигналы Федеральной резервной системы США о дальнейшем движении ставки. Сейчас первоначальная риторика о ее снижении меняется на сигналы о возможном сохранении на следующем заседании в связи с ростом неопределенности относительно перспектив экономики и ДКП.