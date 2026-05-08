Городские службы Петербурга перевели на усиленный режим работы в дни праздников

В Санкт-Петербурге все городские службы переведены на усиленный режим работы на время праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городские службы Петербурга перевели на усиленный режим работы перед 9 Мая

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Городские службы Петербурга перевели на усиленный режим работы перед 9 Мая

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Особое внимание власти уделяют благоустройству города, уборке памятных мест и вопросам безопасности. В центральных районах также временно ограничили часть строительных работ, чтобы создать комфортные условия для жителей и туристов. Контроль за соблюдением этих мер ежедневно ведут профильные инспекторы.

Как отметил вице-губернатор города Евгений Разумишкин, дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно. Центральные улицы дополнительно промыли с использованием специальных моющих средств, а уборка и вывоз мусора проводятся несколько раз в день с учетом большого потока пешеходов.

По данным Смольного, ежедневно к уборке города привлекают около 600 единиц техники и свыше 800 работников ручного труда.

Матвей Николаев