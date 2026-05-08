Туристический налог принес Вологодской области 47 млн рублей
В 2025 году туристический сбор принес бюджету Вологодской области 47 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, эти средства планируют направить на благоустройство территорий и развитие туристической инфраструктуры.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
По информации областного министерства экономического развития, промышленности и торговли, сбор оплачивают организации и предприниматели, предоставляющие гостиничные услуги в классифицированных средствах размещения.
В 2025 году ставка налога составляла не более 1% от стоимости проживания. С 2026 года она увеличена до 2%, при этом минимальный размер платежа установлен на уровне 100 рублей в сутки.
Власти региона рассчитывают, что поступившие средства помогут улучшить инфраструктуру муниципалитетов, расширить номерной фонд и создать более комфортные условия для туристов.