Туристический налог принес Вологодской области 47 млн рублей

В 2025 году туристический сбор принес бюджету Вологодской области 47 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, эти средства планируют направить на благоустройство территорий и развитие туристической инфраструктуры.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По информации областного министерства экономического развития, промышленности и торговли, сбор оплачивают организации и предприниматели, предоставляющие гостиничные услуги в классифицированных средствах размещения.

В 2025 году ставка налога составляла не более 1% от стоимости проживания. С 2026 года она увеличена до 2%, при этом минимальный размер платежа установлен на уровне 100 рублей в сутки.

Власти региона рассчитывают, что поступившие средства помогут улучшить инфраструктуру муниципалитетов, расширить номерной фонд и создать более комфортные условия для туристов.

Матвей Николаев