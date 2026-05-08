Более 1,4 тысячи льготников получили земельные участки в Ленобласти

В Ленинградской области продолжается предоставление земельных участков льготным категориям граждан. Об этом сообщили в региональной администрации со ссылкой на КУГИ.

За первые четыре месяца 2026 года земельные наделы получили 540 многодетных семей. Еще 871 участок оформили ветераны боевых действий, медицинские работники и другие льготники.

Председатель КУГИ Маринэ Тоноян отметила, что работа по формированию участков ведется ежедневно. По ее словам, ведомство следит за исполнением планов муниципальными администрациями и собирает информацию для проекта «Рейтинг 47».

Матвей Николаев