Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области

Угрозу атаки беспилотников объявили в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Граждан просят укрыться в безопасных местах: дома — в комнате с несущими стенами без окон, на улице — в ближайшем здании или паркинге. Жителей просят не выходить на открытые участки.

Губернатор Олег Мельниченко призывает пензенцев сохранять спокойствие. Интернет в регионе ограничен.

Больше недели опасность БПЛА в Пензенской области объявляют ежедневно. Утром 7 мая в регионе вводили режим «Ракетная опасность».

Вчера глава региона в связи с угрозами атак дронов и ракет постановил перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.

