Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области
Угрозу атаки беспилотников объявили в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.
Граждан просят укрыться в безопасных местах: дома — в комнате с несущими стенами без окон, на улице — в ближайшем здании или паркинге. Жителей просят не выходить на открытые участки.
Губернатор Олег Мельниченко призывает пензенцев сохранять спокойствие. Интернет в регионе ограничен.
Больше недели опасность БПЛА в Пензенской области объявляют ежедневно. Утром 7 мая в регионе вводили режим «Ракетная опасность».
Вчера глава региона в связи с угрозами атак дронов и ракет постановил перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.