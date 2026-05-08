В Ленобласти продают имущество трех компаний агрохолдинга CBS

В Ленинградской области объявлены торги по продаже активов трех предприятий, входящих в агрохолдинг CBS. Информация об этом размещена на портале Fedresurs, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти продают имущество трех крупных сельхозпредприятий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Ленобласти продают имущество трех крупных сельхозпредприятий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках конкурсного производства единым лотом реализуют имущество ООО «Колодезянский элеватор», ООО «Сибиэс Волосово» и ООО «Волосовский комбикормовый завод». Аукцион назначен на 25 июня, стартовая стоимость лота составляет 319 млн рублей. Имущество находится в залоге у Сбербанка.

В состав лота входят несколько земельных участков, производственные корпуса, склады и сельхозтехника. В частности, на продажу выставлен участок площадью 132 тыс. кв. м в деревне Захонье Волосовского района, предназначенный для размещения комбикормового завода, а также еще один участок площадью 29,5 тыс. кв. м и объекты недвижимости в том же населенном пункте.

Компания «Сибиэс Волосово» занимается производством комбикормов, «Волосовский ККЗ» специализируется на переработке рапса, а «Колодезянский элеватор», по данным СПАРК, сдает недвижимость в аренду.

Финансовые трудности у структур ГК CBS начались летом 2025 года, когда «Сбербанк обратился в арбитраж с заявлениями о банкротстве девяти юридических лиц холдинга, включая предприятия из Ленобласти. Общая сумма требований банка превышает 394 млн рублей.

Матвей Николаев