Смольный утвердил проект строительства двух новых «Лахта Центров»

Власти Петербурга утвердили проект планировки территории для строительства небоскребов «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3». Соответствующее постановление 8 мая появилось на сайте городской администрации.

Утверждена планировка для строительства небоскребов в Лахте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Утверждена планировка для строительства небоскребов в Лахте

Документ охватывает территорию в границах Высотной и Бобыльской улиц, Пляжевого переулка, а также Водной, Береговой и Полевой улиц.

Согласно проекту, высота башни «Лахта-2» составит 710 метров, а общая площадь — 411,6 тысячи квадратных метров. «Лахта-3» будет достигать 570 метров при площади 322,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в опубликованных материалах сообщалось, что старт строительства намечен на 2026 год, а завершение работ — на 2033-й. После этого несколько лет займет внутренняя отделка зданий. Полноценное заселение деловых центров ожидается после 2042 года.

Матвей Николаев