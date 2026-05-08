При реконструкции Горпарка в Саратове нашли нарушения

Комитет культурного наследия Саратовской области провел внеплановую проверку в Городском парке, где идет реконструкция, в том числе вблизи памятника архитектуры регионального значения «Мариинский институт благородных девиц, 2-я половина XIX века, арх. Плавов». Об этом сообщило издание «Версия Саратов» со ссылкой на ответ ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Комитет дорожного хозяйства и благоустройства значится балансодержателем парка и осваивает на территории более 200 млн руб. Подрядчик — АО «Трасса», с которым комитет судится из-за предыдущих некачественных работ по ремонту дорог (контракт расторгли в ноябре 2021 года). Власти требуют взыскать с исполнителя штраф в размере около 685 тыс. руб.

В ходе проверки в горпарке выявлены нарушения: земляные работы на участке, прилегающем к ОКН, ведутся без документации по сохранности объекта. Будут применены санкции, сообщили в комитете журналистам.

Ранее в горпарке нашли два человеческих черепа в траншеях. Исторически в этой зоне располагались старые захоронения. В ответ на запрос глава комитета Владимир Мухин заявил, что археологические исследования перед реконструкцией не проводились. Признаков объектов археологического наследия не обнаружено, но в архив направлен запрос о местах массовых захоронений.

Нина Шевченко