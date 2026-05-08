В Ростовской области до конца года отремонтирует 248 дорог за 10,9 млрд рублей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина доложил о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и связанных федеральных программ, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Юрий Слюсарь акцентировал успехи региона в дорожном строительстве, жилищном фонде и благоустройстве. В этом году на региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» власти направили 10,9 млрд руб. — эти средства позволят привести в норматив 248 объектов протяженностью свыше 3 млн кв. м. Подрядчики уже заключили контракты по 210 площадкам, и на большинстве из них идут ремонтные работы.

Проект «Инфраструктура для жизни» стартовал 1 января 2025 года и объединяет 12 федеральных инициатив по модернизации инфраструктуры. В первом квартале 2026-го Россия ввела почти 29 млн кв. м жилья, а Ростовская область показала 440 тыс. кв. м, из них 330 тыс. кв. м приходится на индивидуальное домостроение — несмотря на рыночные сложности, темпы держатся высокими. В стадии строительства сейчас находится 4,8 млн кв. м жилья, что на 6% больше, чем годом ранее. Вице-премьер поручил главам регионов лично курировать эти показатели.

Дополнительно 84,7 млн руб. уйдут на проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: в Ростове-на-Дону до 30 ноября оснастят 40 перекрестков детекторами транспортных потоков для «умных» светофоров. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году обновят 161 общественную территорию — среди приоритетных проспект Платовский в Новочеркасске (техническая готовность 78%, финиш в ноябре) и улица Центральная в Красном Сулине, где сейчас идут повторные торги. За пять лет на благоустройство в регионе потратили свыше 11 млрд рублей, включая 8 млрд из федерального бюджета.

Юрий Слюсарь затронул и ЖКХ: из 26,7 тыс. км сетей водоснабжения 11,7 тыс. км (43,8%) требуют замены, а износ достигает 74% на некоторых участках. По соглашению с Минстроем на 2025–2027 годы федералы выделят около 3 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры, а собираемость платежей за ЖКУ на 1 апреля составила 92%. В Красном Сулине в марте заключили контракт на 449,7 млн рублей за счет федеральных, областных и местных средств — построят спортивный центр с пятью залами для игр, единоборств и фитнеса, его сдадут 30 ноября 2027 года.

Станислав Маслаков