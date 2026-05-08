В Пушкинском районе откроют детский сад на 330 мест

В Пушкинском районе подходит к завершению строительство детского сада, рассчитанного на 330 воспитанников. Как сообщили в ГК «КВС», ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2026 года.

В настоящее время в здании завершают чистовую отделку помещений, а также работы по благоустройству прилегающей территории.

Трехэтажный детский сад, который возводят в составе проекта «Дубровский», примет детей в возрасте от двух до семи лет. Внутри предусмотрены 14 групп с игровыми комнатами и спальнями, кабинеты для логопедических и развивающих занятий, пространства для кружков, бассейн, а также музыкальный и спортивный залы.

Рядом со зданием обустроят игровые площадки в экостиле, предназначенные для активного отдыха детей.

Матвей Николаев