Умер актер РАМТ Вячеслав Николаев

В возрасте 67 лет умер заслуженный артист России Вячеслав Николаев. Об этом сообщил Российский Молодежный театр (РАМТ), где господин Николаев работал до 2018 года.

«Он сыграл на нашей сцене Кетчера и Кинкеля в трилогии "Берег утопии", Маркиза Чибо в "Лоренцаччо", банкира Крауфа в "Приключениях капитана Врунгеля", Вернера Ламппе в "Нюрнберге", Члена банка в "Чехов-GALA" и Меннерса в "Алых парусах"»,— указала пресс-служба РАМТ. Время и место прощания с актером там пообещали сообщить позднее.

В разные годы Вячеслав Николаев также играл на сцене Театра сатиры и театра «Сфера». Он также снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых «Ольга», «Возвращение Мухтара» и «Мужчины не плачут».