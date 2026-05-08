«Это точно оно»: в Нововоронеже в преддверии Дня Победы высадили клон дерева, пережившего Сталинградскую битву

В Нововоронеже в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне появился ещё один живой символ мужества и несгибаемости. Саженец, полученный методом клонального микроразмножения от знаменитого Сталинградского тополя-долгожителя, высадили директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров и руководитель ВНИИЛГИСбиотех Мирослава Скрынникова

Место для высадки выбрали неслучайно. Сквер открыли в честь мужества и героизма 141 стрелковой дивизии, которая в 1941-1945 годах защищала подступы к Воронежу от фашистских захватчиков.

«Этот сквер с каждым годом пополняется памятными символами. Сначала здесь появился танк Т-60, принимавший участие в боях во время Великой Отечественной войны. Затем открыли скульптурную композицию «Минометчики», посвященную бойцам 141 стрелковой дивизии. Теперь здесь будет расти это дерево как символ исторической памяти. Со временем оно станет еще и украшением района», — прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Инициатором акции стала координатор по устойчивому развитию и корпоративному добровольчеству Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова. Саженец вырастили сотрудники Института лесной генетики и передали городу в качестве подарка ко Дню Победы.

«Современная техника микроклонирования позволяет из одной клетки вырастить целое растение. Благодаря ей мы ввели в свою коллекцию именно этот легендарный черный тополь. Его первые саженцы посадили еще десять лет назад, на Площади Победы. На каждый саженец есть сертификат. За десять лет этот тополь появился в почти что 40 городах России — от Калининграда до Камчатки», — подчеркнула Мирослава Скрынникова.

Легендарный тополь, растущий в центре Волгограда на площади Павших Бойцов, — живой свидетель Сталинградской битвы. Посаженный ещё до войны, он получил сотни пулевых и осколочных ранений, но выжил и зацвёл весной 1943 года.

В 2013 году учёные Волгоградского ботанического сада провели стерилизацию его почек и с помощью микроклонирования воссоздали генетически точные копии. Так появился проект «Тополь Победы», став связующим звеном памяти между поколениями.