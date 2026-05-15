Столичная опера имени Костанци

Своим возникновением Римский оперный театр обязан, как сказали бы мы теперь, девелоперскому проекту предпринимателя Доменико Костанци, сделавшего капитал на строительстве гостиниц по всей объединившейся в 1861 году Италии. В 1870-е годы он покупает участок земли в новом, перспективном районе Рима Castro Pretorio и строит на нем существующий и поныне отель Quirinalе, а затем поручает архитектору Акилле Сфондрини возведение вплотную к отелю оперного театра. В Риме, провозглашенном столицей Италии только в 1871 году, такового не было.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni

Строительство театра продолжалось шесть лет. Он сильно отличался от нынешнего — в первую очередь потому, что его фасад был развернут перпендикулярно к нынешнему и выходил на боковую виа Фиренце. Внутри театр имел три яруса, галерею, амфитеатр и партер и соединялся подземным ходом с отелем Quirinalе.

Проект оказался весьма затратным и потребовал от предпринимателя напряжения всех сил и средств, но зато Римская опера официально именовалась театром Костанци вплоть до 1928 года. В артистических кругах и сейчас принято называть театр именем его основателя.

Открытие Костанци состоялось 27 ноября 1880 года оперой Джоаккино Россини «Семирамида». На премьере присутствовали король Умберто I и королева Маргарита. Столичный театр быстро стал популярным и привлекал лучших музыкантов того времени. В 1890 году Пьетро Масканьи выбрал театр Костанци для премьеры своей «Сельской чести», а затем и для ряда других, менее известных теперь опер, а в 1909–1910 годах Масканьи стал артистическим директором театра. Джакомо Пуччини посвятил Костанци свою «Тоску», премьера которой состоялась 14 января 1900 года. Опера, чье действие разворачивается в Риме времен Возрождения, была встречена овациями и всегда пользуется здесь успехом.

В Римской опере началась карьера Энрико Карузо. Здесь часто выступал Беньямино Джильи, чье имя теперь носит площадь перед театром. Как рассказывал совринтендант (директор) театра Франческо Джамброне, в первые два десятилетия прошлого века Римская опера была одним из самых авангардистских театров Европы. Театр Костанци первым в Италии принял дягилевские сезоны. В 1911 году там состоялась премьера «Жизели» с Тамарой Красавиной и Вацлавом Нижинским. За ними последовали сезоны 1917, 1920 и 1921 годов, в ходе которых римляне увидели балеты «Жар-птица», «Шехерезада», «Клеопатра», «Петрушка». Не менее интересные события разворачивались за кулисами. Именно в театре Костанци в апреле 1917 года Пабло Пикассо познакомился с балериной дягилевской труппы Ольгой Хохловой, которая вскоре стала его женой. Пикассо дорабатывал в Риме сценографию балета «Парад», чья премьера состоялась в Париже месяцем позже. Спектакль, сценарий которого придумал Жан Кокто, хореографию разработал Леонид Мясин, а музыку написал Эрик Сати, показался слишком авангардистским для парижской публики. В Римской опере он был показан только в 2005-м в исторических декорациях и костюмах, бережно хранившихся в архиве театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: East News Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Yasuko Kageyama Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Следующая фотография 1 / 11 Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: East News Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Yasuko Kageyama Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni

Несмотря на обилие артистических удач, театр Костанци переживал нелучшие времена с точки зрения финансов и управления. В 1926 году театр купили городские власти. Став государственным, он был переименован в Королевский оперный театр и перестроен архитектором Марчелло Пьячентини. С тех пор его фасад выходит на площадь Джильи. Из зрительного зала убрали амфитеатр и добавили дополнительный ярус. Плафон был украшен 6-метровой люстрой из 27 тыс. кристаллов, остающейся и сейчас самой большой в Европе. В эти годы в театре ставятся в основном оперы современных итальянских композиторов.

После провозглашения в 1946 году Италии республикой слово «королевский» из названия театра убрали, и с тех пор он именуется «Римский оперный театр».

Послевоенное 30-летие музыкальные критики называют золотым для театра. Возобновились международный репертуар и гастроли. На сцену выходят лучшие мировые и итальянские артисты: Рената Тебальди, Рудольф Нуриев, Марио дель Монако, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Мария Каллас. Правда, великой греческой певице пришлось пережить на сцене Римской оперы не только грандиозный успех, но и одно из самых драматических событий своей карьеры. 2 января 1958 года исполнявшей партию Нормы Каллас впервые изменил голос и она не вышла на сцену во втором акте. Учитывая, что зал был переполнен и в нем находился президент Италии, это было расценено как скандал.

В 1990-е годы Римская опера пережила нелучшие времена, свидетелем чего был ваш корреспондент. Одним из шокировавших моментов было то, что музыканты порой покидали оркестровую яму уже во время поклонов. Удручающее впечатление оставлял балет, который не удалось подтянуть ни Майе Плисецкой, возглавлявшей балетную труппу в 1984–1985 годах, ни Владимиру Васильеву, занимавшему эту должность в 1993–1994 годах, ни Карле Фраччи, бывшей директором балетной труппы с 2000 по 2010 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Монсеррат Кабалье в образе Марии Стюарт, 1969 год Фото: Archivio Storico del Teatro dell'Opera di Roma Опера «Андре Шенье», 1929 год Фото: Archivio Storico del Teatro dell'Opera di Roma Фото: United Archives / M-Verlag Berlin / Weber / Universal Images Group / Getty Images Фото: Fabrizio Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: United Archives / M-Verlag Berlin / Weber / Universal Images Group / Getty Images Следующая фотография 1 / 8 Монсеррат Кабалье в образе Марии Стюарт, 1969 год Фото: Archivio Storico del Teatro dell'Opera di Roma Опера «Андре Шенье», 1929 год Фото: Archivio Storico del Teatro dell'Opera di Roma Фото: United Archives / M-Verlag Berlin / Weber / Universal Images Group / Getty Images Фото: Fabrizio Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: Fabrizo Sansoni Фото: United Archives / M-Verlag Berlin / Weber / Universal Images Group / Getty Images

Не только балет, но и театр в целом переживал в эти времена глубокий управленческий, финансовый и художественный кризис. Справиться с ним не смог и Риккардо Мути, приглашенный в 2009 году в театр музыкальным руководителем и намеревавшийся, по его словам, «вывести театр на блестящие позиции». Увы, бесконечные проблемы с финансированием, расшатавшаяся дисциплина музыкантов, война с профсоюзами, срывавшими спектакли, привели к тому, что, промучившись пять лет, в сентябре 2014 года Мути подал в отставку. Маэстро объяснял свое решение «невозможностью продуктивной творческой работы в создавшихся обстоятельствах». Великого дирижера нетрудно понять: весной 2014 года театр вообще оказался под угрозой закрытия. Под вопросом была и назначенная на апрель премьера оперы «Манон Леско» в режиссерской трактовке его дочери Кьяры Мути. Успех этого спектакля, главные партии в котором исполнили Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, во многом переломил тренд на угасание. Интересно, что Анна и ставший ее партнером и впоследствии супругом Эйваз, незадолго до этого в буквальном смысле слова открытый Мути, познакомились на репетициях этого спектакля в Римской опере.

Большая заслуга в том, что театр продолжил существовать, принадлежит Карло Фуортесу, назначенному в декабре 2013 года на должность совринтенданта. Имеющий репутацию кризисного менеджера Фуортес сумел уладить проблемы с профсоюзами, оркестром и труппой. И главное, оздоровить бюджет, переставший быть убыточным. Важнейшим решением совринтенданта было пригласить в 2015 году на должность руководителя балета Элеонору Аббаньято, в тот момент этуаль Парижской оперы.

За десять эта лет хрупкая блондинка, продолжавшая танцевать и на сцене Парижской оперы, и на других площадках, смогла вывести балетную труппу на тот уровень, когда ей по силам стали такие сложные произведения, как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Марко Спада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Фото: Getty Images Фото: Fabrizo Sansoni Фото: East News Фото: East News Следующая фотография 1 / 5 Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Фото: Getty Images Фото: Fabrizo Sansoni Фото: East News Фото: East News

Аббаньято удалось приучить римскую публику к балету, долгие годы остававшемуся в тени оперного искусства. Она пригласила хореографов масштаба Анжелена Прельжокажа и солистов уровня Фридмана Фогеля. Это интересно не только публике, это «полезно моим балеринам», говорит она.

С 2021 года театром руководит Франческо Джамброне, возглавлявший до этого театр Массимо в Палермо. Врач по образованию, он скрупулезно следит за здоровьем театра, и недавно его контракт был продлен до 2030 года. По словам Джамброне, он стремится сделать театр открытым для всех и превратить его в инструмент культурного роста и социальной вовлеченности. И это ему явно удается. В театре практически всегда аншлаг. Сюда стала приходить и молодая публика. Для нее театр организовывает предпремьерные спектакли, билеты на которые стоят в разы меньше обычных.

Уже два года летом артисты проводят выездные бесплатные представления на периферийных площадях города. Как подчеркнул совринтендант, театр продолжает ставить русскую классику и приглашать российских артистов. Безусловными удачами нынешнего сезона явились вагнеровский «Лоэнгрин» с Дмитрием Корчаком в заглавной партии и балет «Марко Спада» с Игорем Цвирко. Аншлаг наблюдался на мировой премьере оперы Лучии Ронкетти «Ад» по Данте. С интересом публика встречала вечер одноактных балетов Прельжокажа и хореографический триптих Нормайера, Годани и Мильпье, оперу Пуччини «Богема» и балет Минкуса «Баядерка».

Елена Пушкарская