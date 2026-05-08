Группа «Воровайки», военные фильмы и выставка Татьяны Назаренко

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Воровайки», классику рока с симфоническим оркестром и акустический блюзовый концерт. В музеях — посетить экскурсию «Праздничный марш: история парадов в честь Дня Победы» и открытие выставки «Между личным и публичным: живопись Татьяны Назаренко». В театральных пространствах — посмотреть спектакль-концерт «Свердловский РОК» и театрализованный концерт «Письма матери». В кино — увидеть фильмы о войне, картины «Ускользающая красота» и «На гребне волны». Лекторы расскажут об уличном искусстве, горевании и экзорцизме. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты В ресторане «Максимилианс» 14 мая пройдет концерт группы «Воровайки» — коллектива, выступающего в жанре русского шансона с конца 1990-х годов. Их песни объединяют блатную романтику, лирику и драйв и давно приобрели статус культовых хитов. В программе заявлены «Хоп, мусорок», «Девчонка рыжая», «Не воровка, не шалава», «Наколочки» и другие известные песни в исполнении нового поколения группы, а организаторы обещают живое звучание и энергетику на сцене. Билеты — от 2 тыс. до 4,2 тыс. руб. В Свердловской филармонии 15 мая пройдет концерт «Классика рока с симфоническим оркестром». Симфонический оркестр исполнит лучшие зарубежные рок-хиты в аранжировке для голоса и симфонического оркестра. Голоса имитируют скрипку, виолончель, флейту и саксофон, а битбокс задает ритм. Билеты — от 2,9 тыс. до 4,9 тыс. руб. В Окружном доме офицеров 15 мая пройдет концерт из цикла «Легенды эпох» — «Невероятный Глиэр», посвященный музыке Рейнгольда Глиэра. В программе прозвучат октет для струнных, концерт для арфы с оркестром, концерт для колоратурного сопрано с оркестром и сюита «Времена года» для женского хора с оркестром. Билеты — от 600 до 1 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В рок-зале Музея андеграунда 15 мая пройдет концерт-история «Блюзовые корни» с Евгением Чемякиным и Алексеем Багичевым из группы The Travelling Orchestra. Концерт пройдет в акустическом формате — без разделения на сцену и зрительный зал, только гитара, голос и губная гармошка. Музыканты расскажут о том, как появился блюз, как он звучал в первой половине XX века, и исполнят песни Роберта Джонсона, Скипа Джеймса, Миссисипи Джон Херта, Блайнд Вилли Джонсона и других классиков сельского блюза. Билеты — 800 руб.

Выставки и экскурсии В Ельцин-центре до 7 июня работает выставка в формате «История одного экспоната» «Дневник войны: Великая Отечественная война глазами Бориса Луканина». Его ежедневные записи, зарисовки, карты и чертежи помогают представить повседневную жизнь солдат на войне. В экспозиции представлены копии страниц его дневника, а также архивная фотография Луканина времен службы на Дальнем Востоке. Вход свободный. В Музее Бориса Ельцина 9 мая пройдет экскурсия «Праздничный марш: история парадов в честь Дня Победы», которая расскажет о том, почему до 1995 года в Москве прошло только четыре парада 9 мая, когда состоялся первый парад в Свердловске и где проходил уникальный парад ветеранов. Вход — по билету в музей и регистрации. В Музее Бориса Ельцина 10 мая пройдет экскурсия «Люди в обстоятельствах: Владислав Листьев», приуроченная к юбилею тележурналиста. Посетители узнают о том, кем был один из самых популярных тележурналистов 90-х, убитый 1 марта 1995 года, как он стоял у истоков программ «Поле чудес», «Тема», «Звездный час», «Час пик» и других, а также как через его личность и творчество можно осмыслить радикальные перемены в фигуре журналиста 90-х. Билет — 500 руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В галерее «Синара Арт» 10 мая пройдет семейная арт-медиация по выставке «Сад», на которой представлены арт-объекты участниц весеннего блока подростковой «Мастерской света и движения» — диорамы на тему сада со светящимися и кинетическими механизмами внутри. На арт-медиации можно будет увидеть механизмы в движении и узнать, какие смыслы авторы вложили в свои работы: почему один сад населяют пауки и лебеди, другой — персонажи компьютерной игры, а третий — герои любимого многими мультфильма. Вход по билету в галерею. В Музее Бориса Ельцина с 12 мая по 30 августа пройдет выставка-ротация «Свободное время», посвященная истории досуга в XX веке и тому, как хобби и занятия в свободное время отражали дух эпохи. В экспозиции «Лабиринт истории» и «Читальной гостиной» покажут фотографии, документы, книги, журналы и предметы, которые помогут увидеть, как менялись популярные увлечения — от любительского туризма и коллекционирования до компьютерных игр. Вход — по билету в музей. В Музее андеграунда 14 мая пройдет открытие выставки «Между личным и публичным: живопись Татьяны Назаренко». Впервые в Екатеринбурге — легенда московской живописной школы, народная художница РФ, академик Российской академии художеств Татьяна Григорьевна Назаренко. На выставке будут представлены не только живописные работы, но и фрагмент ее знаменитой инсталляции «Переход». Посетители увидят последние работы художницы, написанные в 2025–2026 годах в Болгарии, а также работы из нескольких живописных серий с 2008 года. Билеты — 500 руб., льготные — 250 руб.

Спектакли На площадке «Провинциальные танцы» в Екатеринбурге 10 мая сыграют спектакль «Колыбельная» Ольги Цветковой для театра «Будто». Новая постановка одной из ярчайших современных российских хореографов представляет собой танц-ритуал на музыку Ангелины Рудь, Георгия Гурджиева и Томаса де Хартмана. Зрители увидят обращение к темам перехода и внутренней трансформации, «взгляд за грань» — момент разрыва привычного порядка, который всегда несет опасность и одновременно откровение. Билеты — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. В Свердловском рок-клубе 13 мая пройдет спектакль-концерт «Свердловский РОК» — ностальгическое путешествие во времена свердловского рока, где прозвучат песни и истории о «Наутилусе Помпилиусе», «Чайфе», «Агате Кристи», «Насте Полевой», «Смысловых галлюцинациях», а также менее известных, но важных для истории группах. Концерт сопровождается фотографиями и видео, а Дмитрий Касимов, создатель программы и свидетель той эпохи, выступит связующим звеном между временем Свердловского рок-клуба и сегодняшним днем. Билеты — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. В Городском доме музыки 14 мая пройдет театрализованный концерт «Письма матери» — дань памяти тем, кто пережил ужасы войны и радость победы. Эмоциональные воспоминания героев Великой Отечественной и участников СВО будут сочетаться с музыкой судьбоносных для страны событий. В программе заявлены оригинальные обработки песен военных лет, лирические композиции 30—60х годов, музыка из кинофильмов и народные песни. Билеты — 600 руб.

Кино К годовщине победы в Великой Отечественной войне в кинозале Ельцин-центра покажут фильмы о войне. Зрители смогут увидеть картины «Белорусский вокзал», «Летят журавли», «Восхождение» и «Место памяти». Вход свободный, по регистрации. В кинозале Ельцин-центра с 10 мая будут показывать фильм Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» (1995) на языке оригинала с русскими субтитрами. Это история юной американки, которая после самоубийства своей матери проводит лето на тосканской вилле друзей семьи, пытаясь найти своего отца, пережить первую любовь и разгадать тайну записи в ее дневнике. Билеты — от 300 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра покажут «На гребне волны» Кэтрин Бигелоу — культовый фильм 90-х о агенте ФБР Джонни Юте, который внедряется в банду серфингистов-грабителей банков и постепенно все сильнее проникается их философией свободы. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — от 300 до 400 руб.

В Ельцин-центре 10 мая пройдет лекция Анны Новиковой «Эмоции на стенах: стрит-арт как медиум города» из авторского курса «Чувствуя город: медиа и эмоции». Слушатели узнают о том, как уличное искусство вмешивается в привычный облик города, переосмысляет его и превращает в пространство высказывания, как через стрит-арт выражаются коллективные эмоции — любовь, страх, гнев, ирония и протест, а также как визуальные интервенции создают точки напряжения и диалога и становятся частью «эмоционального медиапортрета» города. Вход свободный, по регистрации. В Ельцин-центре 12 мая пройдет лекция Натальи Ивановой «Писатель против молчания: Анатолий Рыбаков и советская история» из авторского цикла «Длинные 70-е в литературе: слова сквозь цензуру». Слушатели узнают о том, как биография писателя выглядит как сюжет собственного романа о преодолении испытаний, как в 1970-е он создал ключевые тексты — «Тяжелый песок» и «Дети Арбата», а также почему роман, написанный в эпоху застоя, вышел только в 1987 году и мгновенно стал бестселлером. Лекцию проведет Наталья Иванова — писатель, литературный критик, доктор филологических наук, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Вход свободный, по регистрации. В библиотеке Белинского 14 мая пройдет лекция «Горевание как естественная часть жизни», которую проведет Екатерина Тихомирова — психолог, кандидат наук, гештальт-терапевт, аккредитованный терапевт МГИ, преподаватель психологии УрФУ и УрГЭУ. Слушатели узнают о том, что такое горе, как оно проживается нашей психикой, чем различается процесс горевания у взрослых и детей, правда ли, что горе длится год, и нужна ли поддержка психолога, если человек переживает утрату. Вход свободный. В Ельцин-центре 14 мая пройдет лекция Ильи Холопова «Антропология экзорцизма: религиозные практики и опыт» из цикла «Антропология религии: современные исследования в России». Слушатели узнают о том, как представления об одержимости и практики экзорцизма присутствуют в разных религиозных традициях и продолжают играть роль в современности, как в российском православном контексте эти практики соотносятся с представлениями о причинах личных и повседневных проблем, а также что они позволяют понять о представлениях о человеке. Вход свободный, по регистрации.

Подготовила Анна Капустина