С 1 июля проезд в электричках КМВ подорожает до 4,9 рубля за километр

С 1 июля 2026 года на маршруте Минеральные Воды — Кисловодск вводят новый уровень тарифов на проезд в пригородных электричках. Региональная тарифная комиссия Ставропольского края установила стоимость проезда в обычных поездах в размере 4,45 руб. за километр пути, а для электропоездов повышенной комфортности «Ласточка» — 4,90 руб. за километр.

На направлении Минеральные Воды — Кисловодск это означает, что полный билет в обычной электричке вырастет до 284,80 руб., а в «Ласточке» — до 313,60 руб. Региональные власти подчеркивают, что повышение носит умеренный характер и увязано с изменениями в федеральном тарифном регулировании пригородных перевозок.

До сих пор в течение 2025 и первой половины 2026 года действовали тарифы, введенные с 1 января 2025 года. Тогда РТК также установила 4,45 рубля за километр, но в отличие от нового решения, тариф для «Ласточек» не отличали от обычных электричек, и стоимость проезда по всему маршруту Минводы — Кисловодск фактически стабилизировалась примерно на уровне 284–285 руб. вне зависимости от типа поезда.

В 2024 году, до январского повышения, тарифы были ниже: 3,50 руб. за километр в обычных электричках и 3,90 руб. в «Ласточках», что делало проезд тем же дистанцией заметно дешевле — примерно на 50–70 руб. Нынешнее изменение фактически сохраняет прежний тарифный уровень для обычных поездов, но добавляет к нему повышение для «Ласточек» — с 4,45 до 4,90 руб. за километр.

Региональная тарифная комиссия объясняет новый уровень тем, что железнодорожные компании должны покрыть возросшие операционные издержки, а также учесть инфляцию в сфере труда, топлива и энергоснабжения. В бюджете Ставропольского края предусмотрены средства, которые частично возмещают недополученные доходы перевозчика изза установления тарифа ниже полностью экономически обоснованного. Кроме того, дополнительно выделяют средства на социальную поддержку льготных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, отдельных льготников по занятости и воспитанию детей, которые продолжат пользоваться поездками на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении по льготным ценам, установленным на законодательном уровне.

